Le MAS arrache le nul contre le Raja

Rédaction N3 octobre 2025 - 22:26

Le Raja de Casablanca a fait match nul avec le MAS (1-1) ce vendredi au complexe Mohammed V de Casablanca en marge de la 4ème journée de la Botola.

Les Verts ont ouvert le score à la 79ème minute de jeu grâce à Younes Najjari. Le Maghreb de Fès sont revenus au score à la 90+9e grâce à un penalty transformé par Soufiane Benjdida.

A l’issue de ce match, le Raja Casablanca et le Maghreb Fès occupent la 2e place au classement, exæquo avec 8 points.

La 4e journée de Botola se poursuit samedi avec des matchs qui opposeront la Renaissance Zemamra au Kawkab Marrakech (16h00) et l’Ittihad Tanger au FUS Rabat (18h00).

N.M.

 


