Nouvelle accusation contre Ilyas El Malki: des supporters du Raja saisissent la justice

Le tribunal de première instance d’El Jadida a décidé, lundi, de reporter l’examen du dossier d’Ilyas El Malki au 16 décembre 2025.

Selon les informations obtenues par Le Site info, ce report intervient après le dépôt d’une plainte par des supporters du Raja de Casablanca, accusant le streamer marocain, poursuivi en état d’arrestation, de harcèlement, violence, diffamation, injures et insultes.

D’après une source, le parquet a demandé que cette nouvelle plainte soit jointe au dossier principal, dans lequel El Malki fait déjà l’objet de 22 chefs d’accusation.

Pour rappel, l’interpellation du célèbre streamer fait suite à des plaintes déposées par des syndicats représentant les chauffeurs de taxi, qui estimaient que certaines de ses déclarations portaient atteinte à leur profession.

El Malki est également poursuivi pour avoir diffusé de fausses allégations portant atteinte à la vie privée, avoir commis des injures et diffamation à l’égard d’une personne ou d’une institution et avoir porté atteinte à la pudeur à travers une exhibition considérée comme volontaire et accessible à des mineurs.

Le streameur est aussi poursuivi pour incitation à la discrimination et à la haine, mais aussi pour des faits liés à la facilitation de la prostitution, l’incitation à la débauche d’une personne en situation de vulnérabilité et l’incitation de mineurs à la prostitution. Le dossier mentionne enfin la possession et la consommation de stupéfiants.

R.T.