CAN 2025: Mbappé, Bellingham et Vazquez encensent Brahim Diaz

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs superstars du ballon rond mondial ont encensé la prestation de Brahim Diaz, face à la Tanzanie, auteur du but de la qualification des Lions de l’Atlas en quarts de finale, dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Sur un carrousel que le Madrilène a posté sur son compte Instagram, le Merengue et capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a écrit: « Don’t stop ».

Pour sa part, l’Anglais et star du Real Madrid, Jude Bellingham, a commenté « Magician ».

Achraf Hakimi, qui a délivré la passe décisive à Diaz pour inscrire son quatrième but en autant de matchs dans cette compétition, a posté « A por más » (encore plus), alors que l’ancien madrilène, Lucas Vázquez, a commenté: « One fire ».

Même son de cloche chez le latéral gauche du club le plus titré en Ligue des champions, Álvaro Carreras, qui a mis trois « fire emoji », en référence aux prestations étincelantes de Diaz lors de cette CAN.

En inscrivant un but dans chacune des quatre premières rencontres de la CAN, Brahim Diaz reste le seul joueur à réussir un tel exploit avec le Maroc, juste devant la légende, feu Ahmad Faras, qui avait mis 3 buts en autant de matchs lors de la CAN-1976.

S.L.