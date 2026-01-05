Petković avant Algérie-RDC: « Nous visons la victoire même si le match sera très difficile »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie de football, Vladimir Petković, a affirmé, lundi à Rabat, que la sélection de la RD Congo dispose d’un collectif « très fort », notant que l’objectif de son équipe lors de ce huitième de finale est la qualification pour le prochain tour.

« La RDC est un adversaire très fort, avec un bon palmarès, mais nous croyons en nos chances pour se hisser en quart de finale », a dit Petković lors de la conférence de presse qui a précédé cette rencontre prévue mardi au stade Moulay El Hassan de Rabat (17h00). La RDC dispose d’une « équipe solide et de joueurs complémentaires », a estimé Petković, relevant que les Congolais ont l’habitude d’affronter des adversaires forts. « Nous devons faire attention et être très vigilants », a-t-il soutenu.

« Nous sommes satisfaits de notre prestation lors de la phase des groupes. Désormais, chaque match est un nouveau départ. Nous visons la victoire même si le match sera très difficile », a ajouté le sélectionneur algérien. Selon lui, le niveau de la CAN 2025 est « très élevé », faisant noter que l’écart de buts n’est pas énorme lors de la phase à élimination directe.

« Nous devons respecter nos adversaires et travailler chaque jour pour nous améliorer. Nous essayons de tirer les enseignements de chaque match », a-t-il poursuivi, faisant remarquer que la RDC a de fortes individualités et qui se donne à fond pendant 90 minutes, mais a certes des points de faiblesse, qu’il sied d’exploiter.

De son côté, le joueur de l’équipe d’Algérie, Ismael Bennacer, a indiqué que l’Algérie disputera un match important face à « une très bonne équipe de la RDC ».

« C’est important de montrer de quoi nous sommes capables. Nous sommes dans une bonne dynamique et allons tout donner pour décrocher notre billet de qualification pour les quarts de finale », a-t-il ajouté. Lors de la phase des groupes, l’Algérie a terminé en tête du groupe E avec 3 victoires, tandis que la RDC a occupé la deuxième place de la poule D avec 2 victoires et 1 match nul.

S.L.