Hamdallah convoqué avec les locaux pour le Qatar

L’équipe nationale marocaine locale entrera en stage préparatoire la semaine prochaine en vue de la Coupe arabe qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre.

Dans l’attente de la liste des joueurs convoqués par l’entraîneur Tarik Sektioui pour ce stage, le club saoudien Al-Shabab a annoncé la convocation de l’attaquant Abderrazak Hamdallah avec l’équipe marocaine, sans préciser pour quelle sélection exactement.

Après que le nom de Hamdallah ait été absent de la liste de l’équipe nationale A, il devrait donc participer avec l’équipe nationale locale, conformément à l’annonce officielle du club Al-Shabab, renforçant ainsi la confiance de Sektioui dans l’attaquant.

Le Maroc entamera son stage préparatoire avec des matchs amicaux contre l’Égypte au Maroc et le Koweït aux Émirats arabes unis, le 14 octobre.