Quand l’émir du Qatar Tamim porte une Jellaba à Ifrane (VIDEO)

De nombreuses pages spécialisées dans l’actualité artistique et des célébrités sur l’application de partage de photos et de vidéos Instagram ont été inondées d’images du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, qui a choisi la ville marocaine d’Ifrane pour passer les vacances du Nouvel An.

L’émir Tamim a été aperçu portant une djellaba marocaine lors de ses promenades dans la ville, comme en témoignent plusieurs photos souvenirs largement relayées par la suite sur les réseaux sociaux.

Selon des rapports concordants, l’émir Tamim est arrivé au Maroc mercredi dernier, accompagné de plusieurs membres de sa famille, après avoir décidé de passer les fêtes du Nouvel An dans le Royaume.

Il convient de rappeler que la famille régnante qatarie dispose d’une résidence privée dans les environs d’Ifrane, où elle a l’habitude de séjourner à l’occasion des vacances, profitant de la neige et du calme de cette ville montagneuse marocaine au charme particulier.