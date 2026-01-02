Geste de solidarité : quand Hamdallah tend la main Hamza El Filali (VIDEO)

L’artiste Hamza El Filali a confirmé la véracité des informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le footballeur Abderrazak Hamdallah lui aurait apporté un soutien de 400.000 dirhams.

Lors de sa dernière sortie médiatique, El Filali est revenu sur les circonstances de son échange avec Hamdallah via Instagram, précisant que leur relation se limitait à cette plateforme.

Il a expliqué avoir demandé le numéro de téléphone du joueur, puis l’avoir contacté afin de lui exposer sa situation. Dix minutes plus tard, le joueur marocain l’a rappelé pour s’assurer que la somme accordée servirait à régler des dettes liées à des activités licites, et non à des pratiques illicites.

El Filali a assuré à Hamdallah, lors de cet échange, avoir définitivement tourné la page de tout ce qui est lié à l’« illicite », soulignant que l’aide financière serait utilisée pour régler des dettes auprès de fournisseurs de matériel destiné à son restaurant.

Il a ajouté que Hamdallah l’a ensuite recontacté afin de lui demander une copie de sa carte d’identité nationale ainsi que son numéro de passeport, en vue de procéder au virement de la somme.

Hamza El Filali a révélé que le montant de l’aide dépassait les 40 millions de centimes. Il a précisé que le joueur avait insisté pour que son nom ne soit pas divulgué. Toutefois, après la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux, il s’est vu contraint de la confirmer, par reconnaissance et gratitude envers Hamdallah.

Il a enfin souligné que ce geste n’a rien d’inhabituel de la part d’Abderrazak Hamdallah, connu pour ses actions caritatives et humanitaires, ainsi que pour son soutien constant aux habitants de sa ville natale, Safi.