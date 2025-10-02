Ligue Europa: le gardien de Lille arrête trois penalties de suite face à l’AS Rome (VIDEO)

Ce jeudi soir, lors de la rencontre de Ligue Europa ayant opposé Lille à l’AS Roma, Berke Özer a signé une performance pour le moins exceptionnelle.

Le jeune gardien Lillois a arrêté trois penalties coup sur coup, offrant un suspense incroyable aux supporters et mettant l’équipe italienne sous pression constante. Cependant, seul le troisième penalty, tiré par Matias Soulé, est officiellement comptabilisé.

Les deux premiers tirs ont été annulés. Sur le premier, face à Artem Dovbyk, des joueurs lillois étaient entrés trop tôt dans la surface de réparation, et sur le second, Özer n’avait pas respecté l’obligation d’avoir au moins un pied sur sa ligne lors de l’arrêt. Malgré cela, l’exploit reste inoubliable.

Berke Özer confirme ainsi qu’il peut être un véritable atout pour son équipe dans les grandes compétitions européennes. Sa performance face à l’AS Roma a d’ailleurs marqué les supporters qui n’ont pas manqué de saluer son courage et sa réactivité.

H.M.