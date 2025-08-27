Hamza Igamane tout proche de signer à Lille

Le Marocain international Hamza Igamane est sur le point de rejoindre le club français de Lille, à quatre jours de la clôture du mercato estival en Europe.

Selon le site français Foot Mercato, les Glasgow Rangers réclament 10 millions d’euros pour libérer Igmane, tandis que Sky Sports estime la valeur du transfert à 12 millions d’euros.

Le départ d’Igamane de Glasgow semble imminent, après une relation tendue avec son entraîneur et la direction du club, à la suite de son refus d’entrer en jeu comme remplaçant lors du dernier match contre St. Mirren en championnat.

L’attaquant, ancien joueur de l’AS FAR, ne participera pas à la rencontre de son équipe ce mercredi soir face au Club Bruges, comptant pour les qualifications de la Ligue des champions.

Igamane a également manqué l’entraînement d’hier, confirmant ainsi sa probable arrivée au LOSC, qui insiste depuis longtemps pour l’attirer dans ses rangs.

Et bien que Lille ait recruté le vétéran Olivier Giroud (38 ans), auteur d’un bon début de saison en championnat, le club nordiste souhaite s’attacher les services d’Igmane pour les cinq prochaines années.