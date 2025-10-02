Botola: Wydad, Raja, AS FAR… Les affiches de la 4ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès (MAS) se rendra, vendredi, à Casablanca pour affronter le Raja (RCA) lors du sommet de la 4e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », avec l’objectif de détrôner l’un des leaders du championnat. En bas du classement, le KAC Marrakech espère quant à lui décrocher sa première victoire de la saison pour améliorer sa position.

Le représentant de la capitale spirituelle, qui a remporté deux victoires et concédé un match nul pour un total de 7 points, sans avoir encaissé le moindre but, espère faire d’une pierre deux coups : décrocher les trois points et s’emparer de la tête du classement.

Le MAS, qui partage actuellement la première place avec le RCA, la Renaissance Berkane et le Wydad Casablanca, tentera de confirmer son excellent début de saison et d’obtenir un résultat positif au complexe sportif Mohammed V, sous la houlette de l’entraîneur espagnol Pablo Martín.

La rencontre entre l’Olympic de Safi (7è avec 5 points), qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, et l’AS FAR (5è avec 5 points), qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, retiendra également l’attention du public, compte tenu du bon niveau affiché par les deux équipes.

En bas du classement, le Kawkab, lanterne rouge sans aucun point, fera tout pour se relancer avant qu’il ne soit trop tard, lors de son déplacement chez la Renaissance Zemamra. L’équipe de la cité ocre aborde cette journée après le départ de l’entraîneur Rachid Taoussi, limogé suite à la défaite contre l’Olympique Dcheira (2-1) la semaine dernière, dans l’espoir de décrocher sa première victoire de la saison.

Le nouveau promu, l’Union Yaacoub Al Mansour, a fait forte impression face aux grands noms du championnat national avec un match nul contre la Renaissance Berkane (3-3) lors de la 3è journée. Il affrontera l’Olympique Dcheira (8è avec 4 points), également promu cette saison, pour tenter de confirmer ses bonnes prestations.

Voici le programme de la 4ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :

Vendredi 03 octobre :

COD Meknes – Wydad Casablanca (18h00)

Raja Casablanca – Maghreb Fès (20h00)

Samedi 04 octobre:

Renaissance Zemamra – Kawkab Marrakech (16h00)

Ittihad Tanger – FUS Rabat (18h00)

Dimanche 05 octobre:

Hassania Agadir – Difaa El Jadida (16h00)

Union Yaacoub Al Mansour – Olympique Dcheira (16h00)

Union Touarga – Renaissance Berkane (18h00)

Olympic Safi – AS FAR (20h00).

S.L.