Sport

La RS Berkane fait match nul face à l’Union de Yacoub El Mansour

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 22:24
Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance de Berkane a fait match nul à domicile face à l’Union de Yacoub El Mansour (3 – 3), mercredi pour le compte de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Oussama Lamlioui (3e, 38e) et Mounir Chouiar (6e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Zakaria Fati (9e, 58e) et Jalal Eddine El Khfyef (66e) ont marqué pour le club rebati.

Après ce résultat nul, la RSB rejoint le peloton de tête (7 pts), composé également du Raja de Casablanca, du Maghreb Fès et du Wydad de Casablanca. L’Union de Yacoub El Mansour, elle, partage la 11e place (2 pts) avec le Difaa d’El Jadida.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 22:24


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page