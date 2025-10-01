Sport
La RS Berkane fait match nul face à l’Union de Yacoub El Mansour
Par LeSiteinfo avec MAP
La Renaissance de Berkane a fait match nul à domicile face à l’Union de Yacoub El Mansour (3 – 3), mercredi pour le compte de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.
Oussama Lamlioui (3e, 38e) et Mounir Chouiar (6e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Zakaria Fati (9e, 58e) et Jalal Eddine El Khfyef (66e) ont marqué pour le club rebati.
Après ce résultat nul, la RSB rejoint le peloton de tête (7 pts), composé également du Raja de Casablanca, du Maghreb Fès et du Wydad de Casablanca. L’Union de Yacoub El Mansour, elle, partage la 11e place (2 pts) avec le Difaa d’El Jadida.
S.L.