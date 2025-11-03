Ligue des champions: Al Ahly, Pyramids… Tirage compliqué pour l’AS FAR et la RSB

A la Une

La Renaissance de Berkane et l’AS FAR connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, dont le tirage au sort s’est tenu ce lundi à Johannesburg.

Le Renaissance de Berkane a hérité du groupe A, aux côtés de Pyramids FC (Égypte), Rivers United (Nigeria) et Power Dynamos (Zambie). Un groupe équilibré mais relevé, où les Oranges devront batailler face à des adversaires expérimentés sur la scène continentale.

De son côté, l’AS FAR figure dans le groupe B, où elle retrouvera le géant égyptien Al Ahly, tenant du titre, ainsi que les Young Africans (Tanzanie) et la JS Kabylie (Algérie). Un tirage difficile pour les Militaires, qui devront montrer toute leur solidité face à des clubs historiques du continent.

Résultats complets du tirage au sort de la phase de groupes :

Groupe A : Renaissance de Berkane – Pyramids FC (Égypte) – Rivers United (Nigeria) – Power Dynamos (Zambie)

Groupe B : Al Ahly (Égypte) – Young Africans (Tanzanie) – AS FAR (Maroc) – JS Kabylie (Algérie)

Groupe C : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Al Hilal (Soudan) – MC Alger (Algérie) – Lupopo (RD Congo)

Groupe D : Espérance de Tunis (Tunisie) – Simba SC (Tanzanie) – Petro Atlético (Angola) – Stade Malien (Mali)

H.M.