Sport
Xabi Alonso encense Brahim Diaz après sa prestation en Ligue des Champions
L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a salué la performance de la star marocaine Brahim Díaz, affirmant qu’il avait réalisé un bon match face au Kairat Almaty.
Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, Alonso a souligné l’apport des remplaçants, parmi lesquels Brahim Díaz : « Les joueurs qui sont entrés après notre avance de deux buts ont offert une très belle prestation. »
Le technicien a ajouté à propos des entrants : « Ce n’est pas seulement Rodrygo qui s’est illustré, Brahim Díaz a également réalisé une excellente performance. »
Entré en cours de jeu, Brahim Díaz a inscrit le cinquième but du Real Madrid contre le club kazakh.