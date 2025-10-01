Sport

Xabi Alonso encense Brahim Diaz après sa prestation en Ligue des Champions

Rédaction M1 octobre 2025 - 11:00

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a salué la performance de la star marocaine Brahim Díaz, affirmant qu’il avait réalisé un bon match face au Kairat Almaty.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, Alonso a souligné l’apport des remplaçants, parmi lesquels Brahim Díaz : « Les joueurs qui sont entrés après notre avance de deux buts ont offert une très belle prestation. »

Le technicien a ajouté à propos des entrants : « Ce n’est pas seulement Rodrygo qui s’est illustré, Brahim Díaz a également réalisé une excellente performance. »

Entré en cours de jeu, Brahim Díaz a inscrit le cinquième but du Real Madrid contre le club kazakh.


