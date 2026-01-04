CAN 2025: blessé, Azzedine Ounahi forfait face à la Tanzanie (VIDEO)

A la Une

Mauvaise nouvelle pour les Lions de l’Atlas. Azzedine Ounahi ne participera pas au match face à la Tanzanie prévu ce dimanche au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025.

L’international marocain, pourtant présent lors de la dernière séance d’entraînement qui a eu lieu samedi, est arrivé au stade en s’appuyant sur deux béquilles et en portant une botte orthopédique, ce qui a interpellé les supporters.

Le onze de départ des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie est d’ailleurs tombé et Ounahi n’y figure pas.

Rappelons que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures.

H.M