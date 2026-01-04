CAN 2025. Maroc-Tanzanie: le onze de départ des Lions de l’Atlas

Le Maroc croise le fer ce dimanche avec la Tanzanie au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, samedi, que la sélection marocaine qui affrontera son homologue tanzanienne, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) de football, respecte son adversaire et fera tout son possible pour éviter toute mauvaise surprise.

« Nous connaissons très bien la Tanzanie. Le match sera difficile. Nous espérons nous imposer pour aller en quart de finale », a dit Regragui en conférence de presse qui précède ce match prévu dimanche (17h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. « Pour le Maroc, staff et joueurs, c’est la CAN de l’humilité », a mis en exergue le sélectionneur national. « Il faut être humble, garder les pieds sur terre. Tout le monde nous donne favoris », a-t-il noté, relevant que la Tanzanie est une équipe qui grandit durant la compétition

H.M.