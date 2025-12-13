Real Madrid: Mbappé et Huijsen de retour pour le match contre Alavés

Par LeSiteinfo avec MAP

Kylian Mbappé et Dean Huijsen figurent dans la liste des joueurs convoqués par le Real Madrid pour le déplacement de dimanche à Vitoria, où les Merengue affronteront Alavés pour le compte de la 16e journée de La Liga, rapportent des médias espagnols.

L’équipe madrilène se présentera toutefois avec un effectif considérablement amoindri, en raison de neuf absences, six pour blessure et trois pour suspension.

Huijsen effectue son retour après une lésion musculaire à la cuisse gauche qui l’a éloigné des terrains lors des cinq dernières rencontres. Mbappé réintègre également le groupe, malgré le coup reçu à la jambe gauche face au Celta Vigo et une fracture de l’annulaire de la main gauche, soulignent les mêmes sources.

Les médias espagnols indiquent par ailleurs qu’Antonio Rüdiger, touché en fin de match européen contre Manchester City, a repris l’entraînement collectif et figure dans la convocation.

La série de blessures en défense oblige toutefois l’entraîneur madrilène, Xabi Alonso, à faire appel à deux éléments du Castilla, Joan Martínez et Víctor Valdepeñas « Valde ».

Le Real Madrid sera privé de l’ensemble de ses latéraux, les forfaits de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militão, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga s’ajoutant aux suspensions d’Álvaro Carreras, Fran García et Endrick à la suite des expulsions enregistrées contre le Celta.

Les milieux Jorge Cestero et Thiago Pitarch complètent le groupe convoqué, portant à quatre le nombre de joueurs de la réserve appelés pour ce déplacement. Brahim signe, pour sa part, sa dernière apparition avant de rejoindre la sélection marocaine pour la Coupe d’Afrique des nations.

S.L.