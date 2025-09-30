Ligue des champions: l’OM de Nayef Aguerd écrase l’Ajax

Par LeSiteinfo avec MAP

Tombé avec les honneurs face au Real Madrid il y a deux semaines, l’Olympique de Marseille a largement dominé l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir à domicile en 2e journée de la Ligue des champions.

Les coéquipiers de l’international marocain Nayef Aguerd ont pris l’avance dès la 6e minute, grâce notamment à la performance du Brésilien Igor Paixa, auteur d’un doublé et d’une passe décisive.

Les troisième et quatrième buts du club phocéen ont été l’œuvre de l’Anglais Mason Greenwood, puis du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

En dépit des titularisations surprises d’Arthur Vermeeren et de Bilal Nadir, les hommes de Roberto de Zerbi ont su se montrer ultra-réalistes sur leurs premières occasions pour prendre le dessus dans cette deuxième rencontre de Ligue des champions.

Ils ont maintenu la même pression au retour des vestiaires alors qu’en face, les Néerlandais se sont montrés peu efficaces à l’attaque et ont surtout inquiété sur le plan défensif, puisque deux buts ont été inscrits après des pertes de balle.

Après la défaite subie sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en première journée, les Marseillais lancent ainsi véritablement leur campagne européenne. Ils devront se mesurer au club de Sporting Portugal le 22 octobre prochain pour le compte de la 3e journée.

S.L.