L’OM souhaite prolonger avec le Marocain Bilal Nadir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat avec le milieu de terrain marocain Bilal Nadir au-delà de l’année 2026, a affirmé jeudi le président du club de Ligue 1, Pablo Longoria.

« Nous sommes en discussions pour prolonger le contrat avec Nadir dont le niveau suscite notre satisfaction. On espère que ça va aboutir », a déclaré M. Longoria lors de la conférence de presse de mi-saison.

Le milieu offensif de 22 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin prochain, a disputé 12 matches en championnat français d’élite depuis le début de la saison.

« Bilal Nadir est passé par différents moments à Marseille. On espère que les discussions pourront aboutir, mais il faut s’adapter à chaque cas », a fait observer M. Longoria.

Abordant d’autre part l’avenir de l’entraineur italien de l’OM, Roberto De Zerbi, le président du club a assuré qu’il « compte s’appuyer sur son coach sur le long terme ». « Tout le monde au club souhaite qu’il puisse rester plusieurs années ici. Chaque jour je suis plus content de pouvoir travailler avec lui », a-t-il dit.

Il a également défendu la stabilité de l’Olympique de Marseille et la complémentarité de son équipe dirigeante, saluant particulièrement « la qualité du travail » du directeur sportif Medhi Benatia.

« L’OM dispose désormais d’une gouvernance alignée et d’une vision commune », s’est-il réjoui, tout en appelant « à plus de maturité pour construire un club stable et compétitif ».

S.L.