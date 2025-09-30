Pour Regragui, Aguerd «n’était pas apprécié à sa juste valeur en Angleterre»

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que l’Olympique de Marseille avait fait le bon choix en recrutant l’international marocain Nayef Aguerd, saluant les débuts prometteurs de l’ancien défenseur de West Ham avec son nouveau club.

Dans une déclaration publiée par le journal français L’Équipe, Regragui a déclaré :

« Aguerd avait besoin que l’on lui confie des responsabilités. À son âge, il était essentiel qu’on lui fasse comprendre qu’il est un élément clé, et je pense que l’Olympique de Marseille a réalisé une très belle opération. »

Le sélectionneur a ajouté :

« Je ne serai peut-être pas totalement objectif, car je connais Aguerd depuis qu’il a 16 ans. Mais je pense qu’il n’était pas apprécié à sa juste valeur. Nous parlons d’un défenseur central gaucher, doté d’une grande technique et très rapide. Cependant, lorsqu’on perd une ou deux saisons en Angleterre, on peut vite être catalogué comme un joueur qui n’a pas su s’imposer là-bas. »

Walid Regragui a également félicité l’Olympique de Marseille ainsi que son directeur sportif, le Marocain Mehdi Benatia, en soulignant que ce dernier connaissait parfaitement les qualités et les atouts d’Aguerd, déjà brillant par le passé en Ligue 1 avec le Stade Rennais.