Ligue des champions: les Marocains Nayef Aguerd et Bilal Nadir forfaits face à l’Atalanta

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Marocains Nayef Aguerd et Bilal Nadir seront absents, mercredi, lors du match de l’Olympique de Marseille contre le club italien de l’Atalanta, en 4e journée de la Ligue des champions, a indiqué l’entraineur de l’OM, Roberto de Zerbi.

« Ils ne sont pas disponibles. Il n’y a aucun d’eux qui a récupéré », a déclaré le coach italien lors d’une conférence de presse à la veille de cette rencontre à domicile, soulignant qu' »il convient de gérer cette période un peu difficile ».

Le club phocéen sera également privé jeudi de son défenseur Leonardo Balerdi et de son ailier droit Timothy Weah en raison de blessures.

Samedi après la difficile victoire de son équipe face à Auxerre, de Zerbi avait exprimé l’espoir de retrouver au moins Aguerd, touché à une hanche, pour le match contre l’Atalanta.

L’absence de ces quatre titulaires de l’OM vient s’ajouter à celle, plus ancienne, de Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, alors qu’Emerson Palmieri est suspendu.

S.L