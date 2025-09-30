Sport
Ligue des Champions : les matchs à suivre ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 septembre 2025 - 08:57
Programme de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions:

Mardi 30 septembre (en GMT+1)

(17h45) Kaïrat Almaty (KAZ) – Real Madrid (ESP)

(17h45) Atalanta Bergame (ITA) – Club Bruges (BEL)

(20h00) Pafos FC (CYP) – Bayern Munich (GER)

(20h00) Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)

(20h00) Atlético Madrid (ESP) – Eintracht Francfort (GER)

(20h00) Inter Milan (ITA) – Slavia Prague (CZE)

(20h00) Marseille (FRA) – Ajax Amsterdam (NED)

(20h00) Chelsea (ENG) – Benfica (POR)


Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
