Qualif. Mondial 2026: l’Afrique du Sud sanctionnée par la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, lundi, que sa Commission de Discipline a sanctionné la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) pour avoir aligné un joueur inéligible, Teboho Mokoena, lors du match Afrique du Sud-Lesotho disputé le 21 mars dernier dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

L’Afrique du Sud a violé ainsi l’article 19 du Code disciplinaire de la FIFA et l’article 14 du Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, indique l’instance internationale dans un communiqué.

Par conséquent, précise la même source, la Commission de Discipline de la FIFA a déclaré le match en question perdu par forfait (3-0) par l’équipe représentative d’Afrique du Sud.

La fédération sud-africaine de football (SAFA) a également été condamnée à payer une amende de CHF 10 000 à la FIFA, tandis que Teboho Mokoena a reçu un avertissement.

En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, les parties disposent chacune de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail juridique de FIFA.com.

Un appel concernant la décision relative au forfait peut encore être interjeté auprès de la Commission de Recours de la FIFA, conclut le communiqué.

Suite à cette décision, l’Afrique du Sud perd sa première place du groupe C au détriment du Bénin grâce à une différence de buts supérieure (+1) et ce à deux journées de la fin des éliminatoires.

S.L.