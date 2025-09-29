Lassaad Chabbi vers le KACM ?

Lassaad Chabbi, l’ancien entraîneur du Raja de Casablanca, a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu une offre de la part du KACM pour prendre les rênes de l’équipe.

Plusieurs médias avaient annoncé que les dirigeants du club de Marrakech auraient contacté le Tunisien pour s’attacher ses services en remplacement de Rachid Taoussi qui a signé trois défaites en autant de matchs.

Contacté par Le Site info, Chabbi a assuré qu’il se trouve actuellement en Tunisie après la fin de son expérience avec le Raja, affirmant qu’il n’a reçu aucune offre ni aucun appel de la part des responsables du KACM. L’entraîneur tunisien a ajouté qu’il comptait profiter de cette période pour se reposer avant de décider de sa prochaine étape.

N.M.