Un attaquant de retour chez les Lions de l’Atlas

Rédaction N29 septembre 2025 - 20:30

Walid Regragui dévoilera ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres face au Bahreïn et au Congo.

Selon des sources médiatiques, la liste devrait marquer le retour de Abdessamad Ezzalzouli, qui a retrouvé sa pleine forme avec le Real Betis.

Le retour d’Ezzalzouli de blessure n’avait pas suffi, dans un premier temps, pour réintégrer la sélection nationale. Cependant, grâce à ses efforts et à ses prestations convaincantes avec le Betis, il a fini par séduire Regragui.

Rappelons que le Maroc affrontera Bahreïn le 9 octobre prochain, avant de disputer, le 14 octobre, son dernier match des éliminatoires africaines de la Coupe du monde, face au Congo.

 


