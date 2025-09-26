Walid Regragui fera appel à un nouveau joueur

A la Une

A l’approche de la CAN 2025, Walid Regragui s’apprête à faire appel à un nouveau joueur lors du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Il s’agit d’Anas Salaheddine, le latéral gauche du PSV Eindhoven, qui est sur le point de rejoindre la sélection nationale après avoir finalisé les procédures nécessaires pour changer de nationalité sportive.

Le joueur devrait ainsi être convoqué pour les deux prochains matchs face au Congo et au Bahrein, lors de la prochaine trêve internationale.

L’arrivée d’Anass Salaheddine constituera un renfort de taille pour les Lions, notamment au poste de latéral gauche.

N.M.