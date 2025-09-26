Maroc
A la Une

Walid Regragui fera appel à un nouveau joueur

Rédaction N26 septembre 2025 - 12:01

A l’approche de la CAN 2025, Walid Regragui s’apprête à faire appel à un nouveau joueur lors du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Il s’agit d’Anas Salaheddine, le latéral gauche du PSV Eindhoven, qui est sur le point de rejoindre la sélection nationale après avoir finalisé les procédures nécessaires pour changer de nationalité sportive.

Le joueur devrait ainsi être convoqué pour les deux prochains matchs face au Congo et au Bahrein, lors de la prochaine trêve internationale.

L’arrivée d’Anass Salaheddine constituera un renfort de taille pour les Lions, notamment au poste de latéral gauche.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N26 septembre 2025 - 12:01


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page