Botola. Graves incidents lors du match Olympique Dcheira-Kawkab Marrakech (VIDEO)

De graves actes de vandalisme ont éclaté entre les supporters de l’Olympique Dcheira et ceux du Kawkab de Marrakech, samedi au Grand stade d’Agadir, en marge du match de la 3e journée de Botola Pro D1 « Inwi ». Video.

Sur le plan sportif, l’Olympique Dcheira s’est imposé face au club marrakchi sur le score de 2 buts à 1. Les visiteurs avaient ouvert le score grâce à Hamza El Janati (45+2e), mais Reda Abardi a rapidement remis les deux équipes à égalité (47e), avant qu’Ayoub Benaddi ne donne l’avantage aux locaux en transformant un penalty (71e).

Grâce à ce succès, l’Olympique Dcheira grimpe provisoirement à la 3e place du classement avec 4 points. De son côté, le Kawkab de Marrakech, qui concède une troisième défaite de rang, reste lanterne rouge sans aucun point.