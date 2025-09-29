Coupe du trône de Padel : clap de fin sur une édition exceptionnelle (VIDEO)

La Coupe du Trône de Padel a tenu toutes ses promesses ce week-end à l’Arena Ville Verte de Bouskoura. Au terme d’un parcours sans faute, le duo Mehdi Ziadi et Simohamed Alami s’est imposé et a décroché le prestigieux trophée.

« C’est une sensation unique de gagner la Coupe du Trône. On a fait un sans-faute. Je m’entends plutôt bien avec Simohamed Alami et nous enchaînons les bons résultats. L’organisation était parfaite, toutes les conditions étaient réunies pour performer », a confié un Mehdi Ziadi rayonnant après la victoire.

Son coéquipier Simohamed Alami a tenu à souligner l’importance symbolique de ce sacre : « C’est un honneur de gagner cette première édition de la Coupe du Trône. On est très contents. Je remercie Mehdi et la FRMF qui font de grands efforts dans la promotion de ce sport. »

Ce sacre consacre non seulement la régularité du duo Ziadi/Alami, mais aussi le développement continu du padel au Maroc, porté par des infrastructures modernes comme l’Arena Ville Verte, qui a offert un cadre exceptionnel à la compétition.

La Coupe du Trône confirme ainsi son statut de rendez-vous majeur pour la discipline, mêlant spectacle, intensité et émotion, et mettant en lumière les talents marocains qui portent haut les couleurs du padel national.