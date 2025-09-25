Abdellatif Jouahri parle de son parcours à la tête de Bank Al-Maghrib

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a révélé que son mandat prendra fin à la fin du mois de décembre 2025, évoquant le poids de la responsabilité qu’il a assumée pendant plus de deux décennies et son long parcours.

Lors de la conférence mensuelle de Bank Al-Maghrib tenue cette semaine, Jouahri a rappelé que le mandat du conseil de la banque est renouvelé tous les six ans.

Le wali de Bank Al-Maghrib a souligné qu’il a consacré 23 années à ce poste ajoutant que la vie est faite de parcours et de missions à accomplir, « l’essentiel étant de les mener avec conscience, responsabilité et au service de la nation », dit-il.

Il convient de rappeler qu’Abdellatif Jouahri a été désigné meilleur gouverneur de banque centrale en Afrique en 2024 par le magazine The Banker, relevant du groupe The Financial Times.

La revue avait alors mis en avant le rôle que Jouahri a joué dans les efforts de secours après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc en 2023.