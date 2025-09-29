Les fortes pluies reportent le match Valence–Real Oviedo

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match de Liga entre Valence et le Real Oviedo, initialement programmé lundi soir, a été reporté en raison de l’alerte rouge toujours en vigueur dans la communauté valencienne, frappée par de fortes pluies depuis dimanche, a annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF).

La rencontre, qui devait se jouer à 19h00 GMT au stade de Mestalla, a été reprogrammée mardi à 18h00 GMT, « si les conditions météorologiques le permettent », précise la RFEF.

Cette région de l’est de l’Espagne reste marqué par les inondations meurtrières d’octobre 2024, qui avaient fait 235 victimes. Depuis dimanche, la région est placée en alerte rouge par l’agence météorologique espagnole.

Les écoles et collèges de Valence sont restés fermés lundi, tout comme plusieurs espaces publics, dont parcs, bibliothèques et marchés.

S.L.