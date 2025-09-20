Le président de la FIFA impressionné par le Grand Stade de Tanger (VIDEO)

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a visité le Grand Stade de Tanger afin de suivre l’état d’avancement des travaux en cours, qui sont « sur le point d’être achevés dans un délai record », a indiqué samedi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Au cours de cette visite, effectuée par Infantino aux côtés de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et Younes Tazi, Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les responsables du chantier ont présenté toutes les explications concernant les rénovations réalisées dans le stade, menées par une main-d’œuvre marocaine ainsi que des experts et entreprises nationales, affirme la FRMF sur son site web.

Ce travail a suscité l’admiration d’Infantino, qui a félicité le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, pour cette infrastructure footballistique renforçant la position du Royaume sur la scène footballistique internationale, notamment à travers l’organisation de grands événements sportifs, en particulier la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030 aux côtés du Portugal et de l’Espagne.

C’est « un exemple de ce qu’est devenu le Maroc, un grand pays de football, mais aussi un pays qui est projeté vers l’avenir, un pays de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030, mais aussi un pays, et on le voit dans ce stade, qui est vraiment décidé à faire des choses incroyables pour son peuple et pour le monde entier », a indiqué Infantino dans une déclaration publiée sur la chaîne Youtube de la FRMF.

« Il est absolument magnifique. Je félicite tous ceux qui, sous l’impulsion du Roi, ont fait un travail absolument exceptionnel (…) c’est un vrai bijou, cela va devenir le symbole de Tanger », a affirmé le président de la FIFA.

S.L.