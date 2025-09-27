Le Wydad prend une décision concernant Amine Benhachem

Le Wydad de Casablanca a mis fin aux spéculations concernant l’avenir de l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem.

Selon une source fiable de Le Site info, les dirigeants du WAC ont fixé la date à laquelle sera tranché le sort de Benhachem, afin de déterminer s’il poursuivra ou non son aventure avec le club. La décision définitive sera prise après les cinq premières journées de la Botola, soit à l’issue du derby contre le Raja de Casablanca, comptant pour la cinquième journée.

La même source précise que la direction du Wydad a été claire avec Benhachem, en lui assurant qu’aucune décision ne serait prise avant le derby. C’est donc sur la base des cinq premiers matchs que sera scellé l’avenir du technicien.

À noter que le prochain match du Wydad se jouera demain dimanche au complexe Mohammed V, face à la Renaissance Zemamra.

N.M.