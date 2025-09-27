Pourquoi Ben Malango a refusé de revenir au Raja  

Lassaad Chabbi a révélé les raisons pour lesquelles l’attaquant congolais Ben Malango n’a pas rejoint le Raja de Casablanca lors du dernier mercato estival.

Dans un entretien accordé à l’émission “Al Haqiqa fi 90 Daqiqa”, diffusée sur Radio Mars, Chabbi a indiqué avoir eu un échange avec Malango en présence de Redouane Tantaoui, le secrétaire administratif du club, afin de connaître sa position concernant un éventuel retour au Raja.

Selon le technicien tunisien, Malango n’a pas montré d’intérêt à revenir. Le joueur lui aurait répondu: « Coach, laisse-moi s’il te plaît jouer avec les jeunes, je suis trop âgé. »

Pour rappel, le Raja a annoncé lundi dernier sa séparation avec Lassaad Chabbi et son staff technique. Une décision prise sur recommandation du directeur sportif et à la suite de l’évaluation générale effectuée par la commission sportive concernant la préparation estivale et le début de la saison actuelle.

N.M.