Après son licenciement, l’ex-entraîneur du Raja craque et verse des larmes en direct (VIDEO)

L’émotion était vive ce vendredi sur les ondes de Radio Mars. L’ex-entraîneur du Raja de Casablanca Lasaad Chabbi récemment évincé par la direction du club, n’a pas pu retenir ses larmes en évoquant son départ, malgré le bon début de saison réalisé par les Verts (4 points en deux rencontres).

Licencié à la surprise générale, le technicien tunisien s’est exprimé pour la première fois publiquement depuis sa séparation avec le club. « J’ai donné tout ce que j’avais pour ce groupe et pour ces supporters. Ce club restera toujours dans mon cœur », a-t-il déclaré d’une voix brisée par l’émotion.

Son passage sur Radio Mars a rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les supporters rajaouis. Beaucoup se sont montrés solidaires avec leur ancien coach, saluant son attachement à l’équipe et regrettant une décision jugée « incompréhensible » au vu des performances actuelles.

Ce licenciement, intervenu après seulement quelques semaines de compétition, relance le débat autour de la stabilité managériale au sein du club casablancais, où les changements fréquents d’entraîneurs sont devenus une constante ces dernières saisons.

Pour l’ancien entraîneur, l’aventure avec le Raja se termine sur une note douloureuse mais marquée par la passion et le respect mutuel avec une grande partie du public vert.