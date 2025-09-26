Sergio Busquets raccroche les crampons à la fin de la saison

L’ancien international espagnol Sergio Busquets a annoncé, jeudi, qu’il mettrait un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2025 de Major League Soccer, qu’il dispute actuellement avec l’Inter Miami.

« Ce sont mes derniers mois sur le terrain. Je pars heureux, fier, comblé et, avant tout, reconnaissant », a déclaré l’ex-milieu de terrain du FC Barcelone, aujourd’hui âgé de 37 ans, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Le club de ta vie, légende de notre football. Merci pour ton football, Sergio ». C’est ainsi que le Barça a fait ses adieux à l’un de ses joueurs les plus emblématiques, qui a marqué toute une époque, avec Xavi et Iniesta au milieu de terrain.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs de l’histoire, Busquets a été l’un des piliers du Barça, avec lequel il a remporté neuf championnats d’Espagne et trois Ligues des champions.

Au milieu de terrain, Busquets est un rempart pour arrêter les attaques adverses, tandis que sa vision du jeu le rend indispensable lorsqu’il s’agit de distribuer le ballon et de diriger le jeu.

Sous le maillot de la Roja, il a été sacré champion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2012, totalisant 143 sélections. Il avait mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022 avant de rejoindre l’Inter Miami en 2023.

S.L.