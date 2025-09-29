Education nationale: bonne nouvelle pour les nouveaux retraités

Par LeSiteinfo avec MAP

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, lundi, avoir procédé avec succès au paiement des pensions des nouveaux retraités relevant du département de l’Éducation nationale.

Cette opération a concerné plus de 4.000 pensions attribuées aux affiliés mis à la retraite le 31 août 2025, après avoir atteint l’âge de la retraite ou suite à leurs demandes, soit un taux de réalisation avoisinant les 99%, indique la Caisse dans un communiqué.

Cette réalisation, fruit d’une coordination entre la CMR, le département de l’Éducation nationale et la Trésorerie générale du Royaume, permet aux nouveaux retraités de percevoir leurs pensions sans interruption de revenus et ce, le mois qui suit la date de leur mise à la retraite, fait savoir la même source.

S.L.