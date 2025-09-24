Retour sur la victoire du Real Madrid face à Levante

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid, leader toujours invaincu, a logiquement dominé le promu Levante (4-1) mardi, signant une sixième victoire en six journées de Liga.

Le géant espagnol (1er, 18 points) poursuit ainsi son début de saison parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso et prend provisoirement cinq longueurs d’avance sur son grand rival, le FC Barcelone (2e, 13 points) et douze sur son voisin, l’Atlético (12e, 6 points), qu’il affronte samedi (16h15).

Vinícius a ouvert le score d’un magnifique extérieur du pied droit (28e), avant de parfaitement servir le jeune Franco Mastantuono, qui a inscrit son premier but sous le maillot madrilène (38e).

En seconde période, l’attaquant camerounais Etta Eyong a brièvement relancé Levante en réduisant l’écart d’un tir opportuniste (54e), mais Kylian Mbappé a rapidement éteint tout suspense. Auteur d’un doublé express, d’abord sur penalty transformé avec une panenka (64e), puis sur une accélération fulgurante parfaitement lancée par Arda Güler (66e), l’international français porte son total à 11 buts en 9 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Ce succès conforte le Real dans son fauteuil de leader et confirme son impressionnante dynamique avant le derby de Madrid.

Dans les autres rencontres de cette 6ème journée de Liga, l’Espanyol Barcelone et Valence se sont quittés sur un score de parité (2-2), tandis que l’Athletic Bilbao et Gérone n’ont pas réussi à se départager (1-1). De son côté, le FC Séville a concédé une défaite à domicile face à Villarreal (1-2), compliquant un peu plus son début de saison.

S.L