Hakim Ziyech de retour aux Pays-Bas ?

A la Une

Le PSV Eindhoven pourrait recruter Hakim Ziyech, actuellement sans club depuis la fin de son aventure avec Al-Duhail.

Selon le journal Eindhovens Dagblad, le club néerlandais a reçu une proposition concernant Ziyech et étudie sérieusement cette option, notamment après la blessure du jeune joueur Ruben van Bommel, contraint à une longue absence.

Le PSV pourrait ainsi ouvrir des négociations avec Ziyech, qui a la possibilité de s’engager avec une équipe en dehors de la période de transferts, puisqu’il est actuellement libre.

Le quotidien précise que l’entraîneur Peter Bosz pourrait jouer un rôle déterminant dans ce transfert, puisqu’il l’avait déjà entraîné à l’Ajax Amsterdam il y a plusieurs années, et n’a jamais cessé de louer ses qualités.

Si ce transfert se concrétise, Ziyech évoluerait aux côtés de son compatriote Ismael Saibari.

À noter que l’international marocain a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs néerlandais, dont Heerenveen, Twente et l’Ajax.

N.M.