Ballon d’Or 2025: la pilule ne passe pas chez le père de Lamine Yamal

Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, lors de la 69è édition de la cérémonie de remises des trophées, lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris.

Le Français a devancé l’Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha, alors que l’international marocain Achraf Hakimi a été classé en 6è position.

Après le sacre de Dembélé, le père de Lamine Yamal n’a pas caché sa déception. Dans une déclaration à l’émission El Chiringuito, il a assuré que «c’est un préjudice moral à un être humain».

« Je pense que c’est le plus grand préjudice. Je ne dirais pas un vol, mais un préjudice moral. Car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin celui qui fait toute la différence. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde», a souligné le père du joueur du Barça.

Et d’ajouter : «Je pense qu’il n’a pas de rival. Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire que quelque chose de très étrange s’est produit ici. L’année prochaine, ce sera un ballon espagnol».

Pour rappel, Demblélé, vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des champions avec le PSG, devient le huitième français à remporter le trophée et permet ainsi à la France d’égaler le total de Lionel Messi, octuple lauréat à lui seul.

« C’est un moment exceptionnel ! Je suis fier de tout ce que j’ai accompli dans ma carrière. Nous avons fait une année incroyable au cours de laquelle on a gagné beaucoup de trophées », a déclaré Dembélé.

Pour sa part, le portier des Lions de l’Atlas, Yacine Bounou a occupé la 5è place dans le classement des meilleurs gardiens de but au monde. Le titre de l’année 2025 est revenu à l’Italien Gianluigi Donnarumma, qui a quitté le PSG pour Manchester City durant le dernier mercato estival.

N.M.