Barça: Gavi va se faire opérer

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, va subir mardi une arthroscopie à la suite d’une lésion du ménisque et de l’échec des traitements conservateurs, a annoncé lundi le club catalan.

Touché au ménisque interne du genou droit, l’international espagnol de 21 ans a d’abord suivi un protocole médical non chirurgical, avant d’être soumis à des « tests de stress sportif intensifs » dimanche.

« Afin de garantir le meilleur rétablissement possible et un retour en compétition dans des conditions optimales, Gavi subira une arthroscopie », précise le communiqué du Barça.

Cette nouvelle intervention intervient moins de deux ans après la grave blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains en novembre 2023 – une rupture du ligament croisé associée à une lésion du ménisque du même genou – et qui l’avait privé de compétition pendant près d’un an.

Le FC Barcelone n’a pas indiqué de durée officielle d’indisponibilité, mais la presse locale avance une absence estimée à au moins trois semaines.

Gavi rejoint à l’infirmerie du club catalan Fermin Lopez, touché dimanche à la hanche, l’attaquant Lamine Yamal, l’arrière Alejandro Balde et le gardien Marc-André ter Stegen.

S.L.