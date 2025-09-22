Sport

Ballon d’Or 2025 : voici les places de la 20e à la 11e

Rédaction M22 septembre 2025 - 19:19
La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se tient ce soir, réunissant les plus grandes stars du football mondial. Comme le veut la tradition, le classement a commencé à être dévoilé avec les joueurs occupant les places de la 20e à la 11e position, en attendant le grand suspense du podium et du vainqueur final.
Le classement du Ballon d’Or 2025 :
11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)
13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, Arsenal depuis juillet 2025.)
16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)
18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)
19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)
20e : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M22 septembre 2025 - 19:19


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page