Sport
Ballon d’Or 2025 : voici les places de la 20e à la 11e
La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se tient ce soir, réunissant les plus grandes stars du football mondial. Comme le veut la tradition, le classement a commencé à être dévoilé avec les joueurs occupant les places de la 20e à la 11e position, en attendant le grand suspense du podium et du vainqueur final.
Le classement du Ballon d’Or 2025 :
11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)
13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, Arsenal depuis juillet 2025.)
16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)
18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)
19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)
20e : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)
