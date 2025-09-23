Ballon d’Or 2025 : L’Équipe analyse la sixième place d’Hakimi

Après la défaite du Paris Saint-Germain face à Marseille lundi soir (0-1), Achraf Hakimi a appris, depuis le vestiaire du Stade Vélodrome, qu’il occupait la sixième place du classement du Ballon d’Or France Football 2025. Initialement attendu au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie, le défenseur marocain n’a pu s’y rendre en raison du report du match entre l’OM et le PSG, déplacé à dimanche à cause des conditions météorologiques.

Selon L’Équipe, cette sixième place, si elle demeure une reconnaissance de son année exceptionnelle, laisse le joueur sur sa faim. « Finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté », explique l’entourage du joueur.

Mais L’Équipe souligne que le défenseur rêvait plus haut, se considérant capable de figurer sur le podium, voire de remporter le trophée. Dans une interview accordée à Canal+ début août, Hakimi avait insisté sur l’exploit que constitue sa performance en défense : « Les statistiques que j’ai eues cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur réalise ça, il mérite plus qu’un attaquant. »

Le journal évoque également un contexte particulier : la présence de débats centrés sur Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, un soutien très actif du PSG à la candidature du Français, et une certaine pression médiatique et institutionnelle qui aurait pu influencer la perception du public et des votants.

Malgré cette sixième place, L’Équipe rappelle que Hakimi peut se concentrer sur une saison historique à venir : la Coupe d’Afrique des nations au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) et la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin – 19 juillet 2026). Le journal conclut que le défenseur a encore toutes les chances de vivre une prochaine cérémonie du Ballon d’Or… cette fois depuis le tapis rouge, et non depuis un vestiaire.