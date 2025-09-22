Sport

Ballon d’Or 2025 : les places de la 30e à la 20e dévoilées

Rédaction M22 septembre 2025 - 17:38
La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se tient ce soir, réunissant les plus grandes stars du football mondial. Comme le veut la tradition, le classement a commencé à être dévoilé avec les joueurs occupant les places de la 30e à la 20e position, en attendant le grand suspense du podium et du vainqueur final.
Le classement du Ballon d’Or 2025 :
20e : Lautaro Martinez (Argentine, 28 ans, Attaquant, Inter Milan)
21e : Serou Guirassy  (Guinée, 29 ans, Attaquant, Borussia Dortmund)
22e : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool.)
23e : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid.)
24e : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG.)
25e : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan.)
26e : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City.)
27e : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal)
29e : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen puis Liverpool depuis juin 2025.)
30e : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif voire attaquant. Bayern Munich)


