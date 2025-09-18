Mondial 2030: Fouzi Lekjaa tient une réunion avec son homologue portugais

Par LeSiteinfo avec MAP

Les préparatifs à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ont été au centre d’une rencontre, jeudi, entre le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et le président de la Fédération Portugaise de Football (FPF), Pedro Proença.

Lors de cette rencontre entre les deux partenaires dans l’organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions liées à la préparation de cette grand-messe du football mondial, affirme la FRMF sur son site web.

Par ailleurs, précise la même source, une délégation de la FPF a visité le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, ainsi que le Complexe Mohammed VI de football.

S.L.