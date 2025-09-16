Hicham Ait Menna se confie sur l’affaire Yahya Jabrane

Hicham Aït Menna s’est confié concernant l’échec du retour de Yahya Jabrane et la polémique qui a accompagné les négociations lors du dernier mercato.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du Wydad de Casablanca, tenue lundi, le président du club a indiqué : «Après de nombreux reports de la signature pour des raisons «aberrantes», Jabrane est revenu vers moi en voulant signer aux mêmes conditions que celles convenues initialement. Mais j’ai refusé. Il s’agit d’un manque de respect pour le Wydad et pour ce que le club lui a offert».

Le président du WAC a également souligné que le club ne pouvait pas accepter de revenir à la case départ après de nombreux reports pour signer le contrat, insistant sur le fait que le respect du Wydad reste au-dessus de toute considération.

« Le WAC est trop grand pour entrer dans des querelles avec n’importe quel joueur. C’est le club qui donne aux joueurs de la notoriété et de la valeur», a tranché Ait Menna.

N.M.