Marseille : Nayef Aguerd, élu meilleur joueur du match face à Lorient

Rédaction M13 septembre 2025 - 19:54

La star marocaine Nayef Aguerd a signé des débuts idéaux avec l’Olympique de Marseille, à l’occasion de sa première apparition sous les couleurs du club, vendredi dernier face à Lorient.

Le défenseur s’est distingué par une solide prestation, marquée à la fois par son efficacité défensive et par un but inscrit, contribuant ainsi largement au large succès de l’OM (4-0).

Selon le site Sofascore, Nayef Aguerd a obtenu la meilleure note de la rencontre avec un 9,2 sur 10, ce qui lui a valu d’être désigné homme du match, devant tous ses coéquipiers.

L’international marocain entame ainsi une nouvelle aventure, après une période compliquée à West Ham United, retrouvant la Ligue 1 où il s’était déjà illustré par le passé.


