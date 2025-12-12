«Super-grippe» au Maroc: nouveau variant, vaccination… Les explications d’un médecin

Le Maroc, comme plusieurs pays de l’hémisphère Nord, fait face à une saison grippale précoce et particulièrement virulente.

Depuis mi-novembre, les cas de syndromes grippaux sont en nette augmentation, bien avant le démarrage habituel en décembre, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires et des professionnels de la santé.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, explique : « Nous observons une accélération des cas de grippe depuis mi-novembre, alors qu’habituellement la saison démarre en décembre. Comme dans d’autres pays de l’hémisphère Nord, nous devons nous attendre à beaucoup plus de cas, avec des infections plus sévères et plus de cas graves parmi les groupes vulnérables. »

D’après le spécialiste, il s’agit d’un nouveau variant du virus de la grippe, appelé ‘sous-clade K’ ou ‘super-grippe’ par les médias.

C’est un variant de la souche A(H3N2) qui a accumulé sept mutations durant l’été 2025, le distinguant de la souche précédente et lui permettant de contourner l’immunité acquise par la population.

« Ce nouveau variant se propage rapidement parmi tous les groupes d’âge, des adolescents aux adultes, puis aux enfants et au reste de la population. Nous avons déjà observé des saisons grippales précoces au Japon, suivies par les États-Unis, le Canada et l’Europe», a-t-il souligné.

Les personnes à risque, notamment les plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 5 ans et les personnes immunodéprimées sont particulièrement vulnérables. Le médecin alerte également sur la pression possible sur le système national de santé et l’absentéisme dans les activités économiques et scolaires.

Interrogé sur la vaccination, Dr Hamdi indique : « Les vaccins 2025-2026 incluent l’ancienne souche H3N2 et non celle qui a récemment émergé. Malgré cela, ils offrent encore une certaine protection contre le virus circulant et surtout une forte protection contre les formes graves. Pour ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner cette année, il est encore temps de le faire rapidement, en particulier pour les groupes à risque. La protection commence deux semaines après l’injection. »

Par ailleurs, le médecin rappelle que les symptômes restent similaires à ceux de la grippe saisonnière : fièvre élevée (39–40 °C), frissons, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, nez qui coule, toux sèche, et parfois diarrhée ou vomissements.

Pour se protéger, Dr Hamdi recommande :

La vaccination, surtout pour les personnes à risque

Rester chez soi et limiter les contacts en cas de symptômes

Hygiène des mains régulière et aération des pièces de vie

Port du masque si contact avec d’autres personnes

« La vigilance reste de mise pour les semaines à venir », conclut le médecin, assurant que la combinaison de la vaccination et des mesures d’hygiène est le meilleur rempart contre cette super-grippe.

S.L