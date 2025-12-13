La liste de la Tunisie pour la CAN 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de la Tunisie, Sami Trabelsi, a dévoilé, jeudi, la liste des joueurs convoqués pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Lors d’une conférence de presse, Trabelsi a indiqué que la liste retenue repose sur des critères rigoureux, incluant la préparation physique optimale, la capacité à apporter une valeur ajoutée à l’équipe, ainsi que l’aptitude des joueurs à répondre aux exigences techniques et tactiques de la compétition continentale, tant sur le plan individuel que collectif.

Ces critères, a-t-il précisé, ont conduit à l’écartement de certains éléments n’ayant pas répondu aux attentes, en particulier lors de la Coupe arabe, alors que d’autres ont su tirer profit de leur participation pour consolider leurs chances, à l’image de Mohamed Ben Ali et Houssem Tka, ainsi que Ali Maâloul, Mohamed Ali Ben Romdhane et Seifeddine Jaziri.

Le sélectionneur tunisien a, par ailleurs, mis en exergue l’intégration de nouveaux éléments prometteurs qui se sont récemment distingués et ont su s’imposer, citant notamment Adem Arous, défenseur du club turc de Kasimpasa.

En perspective de la CAN, la sélection tunisienne effectuera un stage de préparation à Tabarka, du 12 au 19 décembre, ponctué par un match amical à huis clos face au Botswana, prévu le 18 décembre.

La Tunisie évoluera dans le groupe C, où elle entamera la phase de poules face à l’Ouganda, le 23 décembre à Rabat, avant d’affronter le Nigeria, le 27 décembre à Fès, puis de conclure le premier tour contre la Tanzanie, le 30 décembre à Rabat.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but :

Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance ST), Noureddine Farhati (Stade Tunisien), Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel).

Défenseurs :

Yassine Meriah (Espérance ST), Montassar Talbi (FC Lorient/France), Dylan Bronn (Servette FC/Suisse), Adem Arous (Kasimpasa/Turquie), Nader Ghandri (Akhmat Grozny/Russie), Mohamed Ben Ali (Espérance ST), Yan Valery (Sheffield Wednesday/Angleterre), Ali Abdi (OGC Nice/France), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa/Turquie), Ali Maâloul (CS Sfaxien).

Milieux de terrain :

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort/Allemagne), Houssem Tka (Espérance ST), Ferjani Sassi (Al-Gharafa/Qatar), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg/Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano/Suisse), Hannibal Mejbri (Burnley FC/Angleterre), Naïm Sliti (Al-Shamal SC/Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly/Égypte).

Attaquants :

Elias Saad (FC Augsbourg/Allemagne), Elias Achouri (FC Copenhague/Danemark), Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow/Écosse), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala/Russie), Seifeddine Jaziri (Zamalek/Égypte).

S.L