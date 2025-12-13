Azzedine Ounahi encensé par la presse espagnole

Les journaux espagnols ont largement salué la belle prestation de l’international marocain Azzedine Ounahi, auteur d’un match de haut niveau face à la Real Sociedad et élément décisif de la victoire de Gérone (1-2), avant son départ pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans leurs analyses, les médias sportifs ont souligné le rôle central du milieu marocain, véritable chef d’orchestre du jeu du club catalan et passeur décisif sur le but de l’égalisation signé Tsygankov, prélude à un précieux renversement de situation pour Gérone.

Ainsi, le journal Marca a insisté sur « l’excellente connexion » entre Ounahi et l’attaquant ukrainien, relevant que le Lion de l’Atlas « apporte lumière et solutions » à une équipe en difficulté offensive, tout en rappelant que son absence durant la CAN constitue « une interrogation majeure » pour Gérone.

Pour Mundo Deportivo, Ounahi a été « le phare » de la formation de Míchel, un joueur capable de dicter le rythme, de créer des avantages et de maintenir son niveau « dans n’importe quel contexte ».

Mettant en exergue l’apport déterminant de l’international marocain à son équipe, le quotidien barcelonais souligne que Gérone affiche ses meilleures performances lorsqu’il est sur le terrain, avec 12 points glanés en dix rencontres disputées, contre seulement trois points sur dix-huit possibles en son absence.

De son côté, Sport.es souligne « la délicatesse technique » du milieu marocain, décrit comme « l’alpha et l’oméga » de Gérone. Le média spécialisé rappelle que son apport dans la construction, sa vision et son jeu en première intention ont transformé le visage de l’équipe au fil des rencontres, notant que les supporters de Montilivi « redoutent déjà son départ », tant son influence paraît décisive.

Les journaux convergent sur un même constat: Azzedine Ounahi s’est imposé comme le joueur le plus créatif, régulateur et déterminant du dispositif catalan.

Son départ pour la CAN constituer, selon eux, le principal défi du club, au moment où l’international marocain affiche une forme éclatante et un impact majeur dans les performances de Gérone.