Les arbitres marocains retenus pour la CAN 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, un autre groupe d’acteurs se prépare dans la discrétion, loin des projecteurs braqués sur les stars du continent : les arbitres.

Habitués à évoluer dans l’ombre, ces femmes et ces hommes jouent pourtant un rôle déterminant dans la réussite d’un tournoi qui s’annonce intense, spectaculaire et exigeant.

Pour cette édition organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a retenu 73 officiels : 28 arbitres centraux, 31 arbitres assistants et 14 arbitres chargés de la VAR.

Ils proviennent de l’ensemble du continent, reflétant la diversité et la montée en compétence de l’arbitrage africain, qui continue de se professionnaliser et de gagner en crédibilité.

Le Maroc, pays hôte, sera représenté par cinq officiels. Parmi eux, les arbitres centraux Jalal Jayed et Mustapha Kech Chaf, tous deux habitués aux grandes compétitions africaines.

Ils seront épaulés par les assistants Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad, ainsi que par l’arbitre VAR Hamza El Fariq, symbole d’une nouvelle génération parfaitement formée aux technologies d’assistance vidéo.

Cette sélection minutieuse et parfaitement mesurée illustre l’ambition de la CAF de garantir un arbitrage de qualité, capable d’accompagner une compétition où chaque décision peut influencer un classement, une qualification ou une destinée sportive.

A l’heure où la pression médiatique n’a jamais été aussi forte et où les enjeux sont colossaux, les officiels doivent faire preuve d’une maîtrise exceptionnelle, combinant rigueur, réactivité et gestion du stress.

Au-delà des chiffres, le tournoi représente également une vitrine majeure pour les arbitres africains. Les meilleurs d’entre eux pourraient prétendre officier lors des grandes compétitions mondiales. La CAN constitue ainsi un tremplin essentiel pour une carrière arbitrale souvent méconnue mais indispensable au bon déroulement du jeu.

Dans cette CAN 2025, les yeux des supporters seront principalement tournés vers les buteurs, les dribbleurs et les gardiens. Pourtant, dans l’ombre des exploits et des célébrations, les arbitres veilleront à maintenir la fluidité, l’équité et la discipline qui font la beauté du football. Leur présence, discrète mais décisive, sera l’un des garants de la réussite d’une édition que le Maroc veut exemplaire.

Ces « juges de l’ombre » savent que la meilleure reconnaissance reste souvent de passer inaperçus. Et c’est précisément dans cette invisibilité recherchée que réside tout l’art de l’arbitrage.

S.L