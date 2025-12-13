CAN 2025: non-convoqué, Souffian El Karouani ne cache pas sa déception

Souffian El Karouani a exprimé sa déception après sa non-convocation, par Walid Regragui, à la CAN 2025.

Dans une déclaration accordée à DAZN, le joueur a confié n’avoir reçu aucune explication de la part du staff technique des Lions de l’Atlas à la suite de sa non-convocation. Une situation qu’il dit difficile à accepter, d’autant plus que ses performances cette saison plaident, selon lui, en faveur d’une présence au tournoi continental.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes », a-t-il affirmé, rappelant qu’il a inscrit trois buts et délivré quatorze passes décisives toutes compétitions confondues avec Utrecht. El Karouani assure toutefois vouloir aller de l’avant et maintenir son niveau avec son club.

Par ailleurs, le joueur a tenu à balayer toute polémique concernant la concurrence au poste, notamment après la convocation d’Anas Salaheddine en sélection. « Chaque entraîneur a ses choix », a-t-il expliqué, estimant qu’il aurait peut-être pu être convoqué sous la direction d’un sélectionneur différent.

N.M.